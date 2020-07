Accordo con Open Fiber, Iliad diventa operatore di rete fissa (Di martedì 7 luglio 2020) Iliad ufficializza l’Accordo con Open Fiber ed entra nel mercato della rete fissa. L’ad della società ha espresso la propria soddisfazione per l’esito della trattativa. Ufficializzato l’Accordo con Open Fiber, Iliad entra nel mondo della rete fissa, anticipando i tempi rispetto ai piani originari, che prevedevano l’approdo nel settore nel 2024. Accordo con Open Fiber, Iliad entra nel mondo della rete fissa L’operazione era stata anticipata da Milano Finanza, che aveva parlato della trattativa in corso tra le parti. Trattativa che si è conclusa con esito positivo come confermato dal comunicato stampa diramato da Iliad. Fonte foto: https://www.facebook.com/IliadItalia/Levi: “La domanda crescente ci ha spinto ad accelerare i tempi” Iliad entra quindi nel mercato della rete fissa prima del 2024, come ipotizzato in ... Leggi su newsmondo

