Accolta l’istanza dell’avvocato: disposta la scarcerazione per 21enne caudino accusato di estorsione (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice delle indagini preliminari Dott. Vincenzo Landolfi, accogliendo l’istanza dell’Avv. Vittorio Fucci Junior ha disposto la scarcerazione di Manuel Campanile, di anni 21, di Montesarchio, revocando la misura degli arresti domiciliari. Come si ricorderà il Campanile fu tratto in arresto dai carabinieri, il giorno 7 agosto 2019, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Benevento. Al Campanile veniva contestata la presunta condotta di estorsione aggravata ai danni di un giovane di Montesarchio, al quale avrebbe estorto circa ventimila euro, a più riprese, oltre oggetti di oro e due smartphone, che la vittima a sua volta sarebbe stato costretto a rubare ai suoi familiari. La presunta condotta estorsiva veniva consumata con reiterate minacce di morte e mediante percosse, ... Leggi su anteprima24

