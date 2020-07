Accadde oggi: nel 1456 la Chiesa assolve Giovanna d’Arco dall’accusa di eresia, 25 anni dopo essere stata messa al rogo (Di martedì 7 luglio 2020) Sono dovuti trascorrere 25 anni perché Giovanna d’Arco potesse finalmente essere riabilitata agli occhi della Chiesa. Ma ormai era tardi: nel 1431 era stata messa al rogo. La Pulzella d’Orléans era nata nella città di Domrémy il 6 gennaio 1412 ed è conosciuta oggi come un’eroina nazionale francese, venerata come santa dalla Chiesa cattolica. A 13 anni iniziò a riferire di udire voci celestiali spesso accompagnate da un bagliore e da visioni dell’arcangelo Michele, di santa Caterina e di santa Margherita. La prima volta che queste voci le si palesarono, secondo quanto lei stessa raccontò durante il processo per eresia subíto a Rouen nel 1431, Giovanna si trovava nel giardino della casa paterna, in piena estate e nel caldo afoso di mezzogiorno. Sebbene sorpresa ed impaurita da quell’esperienza, ... Leggi su meteoweb.eu

