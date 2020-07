AAA cercasi difensore, calciomercato social per lo Spartak Varna: il club bulgaro lancia il cast su Facebook (Di martedì 7 luglio 2020) Nessun incontro e niente agenti, solo un semplice annuncio su Facebook e Linkedin, semplice e diretto. Così sta cercando di rinforzare il proprio reparto difensivo lo Spartak Varna, club bulgaro di Vtora che milita nella seconda divisione del proprio Paese. Un modo rapido, ma non certo sicuro, per reperire un difensore che possa adattarsi al 3-5-2 dell’allenatore Kyriakos Georgiou, peraltro autore del post pubblicato sui propri profili social. Il candidato dovrà superare un periodo di prova con lo Spartak Varna, usufruendo di vitto e alloggio che saranno a carico della società e ricevendo uno stipendio tra i 400 e i 500 euro. Riuscirà il club bulgaro a trovare il giocatore che fa al proprio caso? Difficile rispondere, non resta che scorrere le… richieste di amicizia su Facebook. L'articolo AAA cercasi difensore, calciomercato social ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : AAA cercasi AAA cercasi attrezzi condivisi: ZERO “la biblioteca delle cose” torna in azione Eco Internazionale Il CoDiVda cerca volontari per attività all’aria aperta con le persone con disabilità

Aosta - Non è richiesta nessuna competenza o esperienza specifica, ma solo voglia di stare insieme ed aiutare ed una disponibilità su settimana. AAA volontari cercasi. Il CoDiVda, il coordinamento di ...

AAA Locatelli cercasi nel Milan che sfida la Juventus

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A). 84 incontri disputati. 28 vittorie Milan. 33 pareggi. 23 vittorie Juventus. 114 gol fatti Milan. 101 gol fatti Juventus. PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)… Leggi ...

