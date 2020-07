A Este ad agosto debutta Incàlmo, il ristorante sopravvissuto alla pandemia che doveva aprire in primavera (Di martedì 7 luglio 2020) Il calendario dell’estate 2020 si trova a fare i conti con quelli che sono gli effetti causati dal coronavirus. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti, a differenza di un classico mese di agosto, considerato per gli italiani lo “svuota città”, nonostante il trend in calo negli ultimi anni, quello alle porte sembra lontano dalla programmazione di un concreto piano vacanze. Così, in Veneto c’è anche chi ha pianificato l’opening della propria attività. È il caso di Incàlmo, ristorante rinato dalle ceneri di quello che era un luogo da banchettistica e cerimonie (di tutto rispetto), collocato all’interno di un albergo di famiglia che dal 1966 è sempre stato seguito da terzi. alla guida dell’ambizioso progetto che debutterà, appunto, la prima settimana di agosto, Michele Carretta, under ... Leggi su linkiesta

Este punta sui centri estivi 80 euro per ogni bimbo iscritto

Il Comune ha pubblicato un avviso rivolto alle famiglie: saranno sette in totale Si parte il 13 luglio e si chiude il 7 agosto. Ecco tutte le iniziative previste Este Sette centri estivi attivi e un v ...

