A Energas 'Industria Felix Award' per gestione e affidabilità finanziaria (Di martedì 7 luglio 2020) Napoli, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Un riconoscimento per le aziende campane che si sono distinte per le performance gestionali e l'affidabilità finanziaria. E' il premio ‘Industria Felix Award', consegnato a 66 eccellenze imprenditoriali della Campania fra cui Energas, società di Napoli leader a livello nazionale nel settore della distribuzione e vendita di gas e carburanti per uso civile e Industriale, che ha ottenuto l''alta onorificenza di bilancio' per il settore ‘Energia e Utility'. “E' con soddisfazione che accogliamo questo riconoscimento che va a dare il giusto merito a due delle caratteristiche peculiari della nostra azienda: la capacità gestionale e l'affidabilità finanziaria. Elementi, questi, che nella nostra storia sono sempre stati i punti cardine di tutte le nostre strategie di sviluppo”, commenta Diamante Menale, ... Leggi su iltempo

E' il premio ‘Industria Felix Award', consegnato a 66 eccellenze imprenditoriali della Campania fra cui Energas, società di Napoli leader a livello nazionale nel settore della distribuzione e vendita ...

