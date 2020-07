365 giorni, Codacons chiede a Netflix la rimozione del film “banalizza la violenza e lo stupro" (Di martedì 7 luglio 2020) Codacons chiede a Netflix la rimozione del film 365 giorni dal catalogo: 'Una mancanza di rispetto inaccettabile verso la donna, verso tutte le vittime di violenza e di rapimento'. Il Codacons chiede a Netflix di cancellare 365 giorni dal catalogo della piattaforma multimediale perché banalizza la violenza e lo stupro. Il film polacco, entrato a far parte della classifica dei 10 film più visti in streaming, continua ad essere al centro della polemica. Chi è Michele Morrone: tutto sull'attore di 365 giorni e Sirene Pochi giorni fa la cantante Duffy ha chiesto a Netflix di togliere 365 giorni dal catalogo perché esalterebbe lo stupro. Oggi in Italia si è mosso il Codacons con le stesse motivazioni. "La pellicola - si legge nella nota -tocca temi estremamente seri, ma lo ... Leggi su movieplayer

FBiasin : 1 luglio 2020 365 giorni per mettere a posto i bilanci! ???????????????????????? - big69_one : @esseremassimino certo che 54 weekend in 365 giorni sono un po pochini ?????? - cinemaniaco_fb : ?????????????? 365 giorni, Codacons chiede a Netflix la rimozione del film “banalizza la violenza e lo stupro'… - Novella_2000 : 365 Giorni: il Codacons contro il film Netflix con Michele Morrone - robkapfas : RT @bennycavagnis: @DeborahBergamin @CarloCalenda Conosco molti balneari. Tutti lavorano per 4 mesi l’anno. Non hanno e non cercano lavoro… -