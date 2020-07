‘365 Days’, il Codacons si scaglia duramente contro il film con Michele Morrone: ecco perché (Di martedì 7 luglio 2020) Tra i film più visti sulla piattaforma di Netflix del 2020, sul podio senza dubbio si è affermato ‘365 days’, pellicola polacca che ha dato del filo da torcere ai fan di 50 sfumature. Il film è un mix tra genere thriller e hard, ed è tratto dal primo libro della trilogia erotica della scrittrice polacca Bianka Lipinska. Dal 14 giugno, la trama super hot del film che vede come protagonista il bell’attore italiano Michele Morrone, è già nella top ten dei film più visti al mondo e i fan, impazienti, non aspettano altro che il sequel, già annunciato ufficialmente da Netflix. La pellicola di spicco internazionale però, se da un lato ha guadagnato un enorme successo, dall’altro ha generato più di qualche polemica e ha scatenato vari dissensi tanto da mettere a repentaglio il proseguimento della ... Leggi su isaechia

kjdweddingfairy : Com'è che mezzo mondo impazzito per quello schifo di 365 days e nessuno che ha visto Made in Italy che è un gioiellino - g_r_ace_ : @theveniceitaly HAAHHAHAHAHAHAHHAHAH 365 DAYS - ilove_anfony555 : RT @giulipaglianiti: Non sono riuscita a guardare 365 days - yanansluv : 365 days fa cagare e dovrebbe essere eliminato dalla faccia della terra e Michele Morrone ha detto la n word + cose… - ins0mniacheart : due mie amice hanno provato a dirmi che 365 days è un bel film, ma precisamente che concetto di “bel film” avete? -

