Zucchine gratinate al forno con pomodorini (Di lunedì 6 luglio 2020) Le Zucchine gratinate al forno con pomodorini sono una ricetta facile e veloce da preparare tutti i giorni o da utilizzare per buffet o aperitivi in queste serate estive. Potete accompagnare le Zucchine con uno stracchino o con del pesce bollito o al forno per avere un pasto completo e bilanciato. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti:Segui Termometro Politico su Google News 1 zucchina grande15-20 pomodorini2-3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato2-3 cucchiai colmi di pangrattatoSale fino q.b.Olio evo q.b.1 spicchietto d’aglioPer preparare le Zucchine gratinate al forno con pomodorini iniziamo lavando e asciugando le Zucchine, poi rimuovete le due estremità e tagliate le Zucchine a fettine con il coltello e disponetele su una teglia con la carta forno. Infornate le Zucchine per una decina di minuti a 180 gradi in forno ventilato. Intanto lavate i ... Leggi su termometropolitico

AnnaGuidorzi : Zucchine tonde gratinate al forno - Roselli3338 : @Florigius1 Se sei ancora in tempo, fatti le stesse zucchine gratinate al forno con un po’ di pepe sopra. Renderann… - Sicilianodoc7 : RT @homemadebybenny: VERDURE GRATINATE AL FORNO ???? Ricetta ?? - AnnaMariajuve : RT @homemadebybenny: VERDURE GRATINATE AL FORNO ???? Ricetta ?? - RIndrio : @PatriziaValen13 Metterei un contorno...tipo zucchine gratinate o pizza di melanzane, che sono secondo e contorno insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchine gratinate Zucchine gratinate al forno con pomodorini Termometro Politico Cucinare le zucchine per sfruttare tutti i benefici delle loro vitamine

. Ecco come. Le zucchine sono uno di quegli alimenti che trovano l’assenso di tutti: grandi e piccini, che, invece di solito sono abbastanza reticenti a mangiare verdure. Soprattutto carote e finocchi ...

Le zucchine “creative” in tavola per un pranzo estivo condito di fantasia

Non possono mancare sulle tavole d'estate. Le zucchine sono le benvenute nei menu di stagione di tutta Italia. Gratinate, fritte, trifolate, ripiene, al vapore e chi più ne ha più ne gusti, sono fra i ...

. Ecco come. Le zucchine sono uno di quegli alimenti che trovano l’assenso di tutti: grandi e piccini, che, invece di solito sono abbastanza reticenti a mangiare verdure. Soprattutto carote e finocchi ...Non possono mancare sulle tavole d'estate. Le zucchine sono le benvenute nei menu di stagione di tutta Italia. Gratinate, fritte, trifolate, ripiene, al vapore e chi più ne ha più ne gusti, sono fra i ...