Zucchero “Sugar” Fornaciari: è online il nuovo singolo Soul Mama (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Zucchero “Sugar” Fornaciari: Soul Mama è il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco D.O.C., i cui proventi saranno devoluti al fondo COVID 19 – Sosteniamo la musica. 14 date all’Arena di Verona nel 2021. È online il VIDEO di Soul Mama, il nuovo singolo di Zucchero “Sugar” Fornaciari estratto dal disco di inediti D.O.C. Girato da Gaetano Morbioli, il VIDEO è ispirato da un sentimento di libertà. Un rito sciamano per andare oltre tutte le limitazioni a cui questo periodo ci ha obbligato: “Anche se qui tutto frana… Soul Mama”! In “Soul Mama” si ritrova tutto il ritmo e l’energia di Zucchero, il brano è un up-tempo in pieno stile “Sugar”, un mix di Soul, rhythm&blues e un pizzico di elettronica. È anche un sostegno per il mondo musicale: i proventi del ... Leggi su 2anews

RadioWebItalia : Zucchero “Sugar” Fornaciari online il video di “Soul Mama” via @@RadioWebItalia - YolBlog : #ZUCCHEROSUGARFORNACIARI - online il #video di #SOULMAMA il nuovo singolo in #radio, i cui proventi saranno devolut… - reinagio76 : @ASleeperCell @RobertoRenga Grande Zucchero Sugar Fornaciari - BlackedRose : RT @PaperWallofc: La mia recensione su 'Proiettili di zucchero' , il manga tratto dal racconto 'Sugar Candy Bullets Can’t Pierce Anything'… - AndreaInterNews : Se ci fosse l'edizione del Festivalbar 2020, Zucchero Sugar Fornaciarci arriverebbe primo e secondo sul podio. Hit… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero “Sugar”