Zaia vi farà una multa salata se uscirete dall’isolamento, anche se siete negativi (Di lunedì 6 luglio 2020) Luca Zaia fa sul serio. Dopo quanto accaduto a Vicenza, con l’imprenditore che è risultato positivo al coronavirus e – nonostante questo – ha partecipato sia a un evento pubblico, sia a un funerale, rifiutando di sottoporsi al periodo di isolamento, nonostante i sintomi e la positività al tampone, il governatore del Veneto ha emesso un’ordinanza in cui si richiede il pagamento di 1000 euro di multa se si violerà l’isolamento fiduciario. LEGGI anche > Zaia si arrabbia per gli atteggiamenti irresponsabili, Salvini si fa i selfie senza mascherina multa Zaia per chi viola l’isolamento fiduciario Questo vale sia per i soggetti positivi al coronavirus, sia per quelle persone risultate negative al tampone che, tuttavia, sono entrate in contatto con persone positive al Covid-19. Ma la stessa cosa vale anche per le persone che sono ... Leggi su giornalettismo

