Zaia lancia una nuova ordinanza | ecco cosa prevede

Luca Zaia emana una nuova ordinanza dopo l'aumento dei casi positivi al Covid in Veneto, denuncia d'ufficio per chi rifiuta ricovero Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, emana una nuova ordinanza dopo l'aumento improvviso di contagi nella regione. In questi giorni infatti in Veneto si è verificato un cluster di positivi al Covid, nella regione inoltre è stato scoperto anche un nuovo focolaio di contagio. Zaia, in merito alla situazione in Veneto, sottolinea: "Non ho mai fatto retromarcia come hanno sostenuto alcuni, non ho mai annunciato venerdì scorso un nuovo lockdown o restrizioni a cittadini o attività. Dal 1 di luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi, una inezia dal punto di vista epidemiologico: ma 15 di questi sono casi di virus importato." Visto l'evolversi della situazione il governatore ha emanato un ...

