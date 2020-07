Zaia: «C’è un clima da festa di liberazione. Ma noi siamo pronti a usare l’artiglieria pesante» (Di lunedì 6 luglio 2020) «È vero che c’è un po’ un clima da “festa della liberazione” dopo mesi di lockdown. Ma ricordo che è ancora in vigore il Dpcm che impone l’uso della mascherina nei locali chiusi e in presenza di assembramenti. Per questo non si può abbassare la guardia». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia a Tg Sky 24. Zaia: «Il virus ha strascichi importanti» «Per questo è necessario un senso di responsabilità da parte di tutti in questa fase di limbo. Dobbiamo convivere con il virus, se pur depotenziato», ha spiegato. «Ma se registriamo ogni giorno qualche nuovo caso positivo vuol dire che il virus è ancora tra noi. Vorrei ricordare che non è un’influenza dato che in Veneto ha causato più di duemila morti. E porta con sé per chi si ... Leggi su secoloditalia

