Wilson Sporting Goods è partner ufficiale del Roland Garros: ecco due nuove racchette ispirate allo Slam [GALLERY] (Di lunedì 6 luglio 2020) La French Tennis Federation e Wilson Sporting Goods sono lieti di annunciare di aver stretto una nuova partnership quinquennale con Roland-Garros e FFT. La partnership valorizzerà l’evento Roland-Garros per tutti gli appassionati di tennis e attuerà iniziative legate al tennis in tutta la Francia. L’accordo è un perfetto esempio della strategia della FFT di selezionare partner innovativi e dinamici nel mondo del tennis. Come risultato di questo accordo, Wilson® è la Official Ball e il Official Stringing partner di Roland-Garros. Wilson fornirà una nuova pallina da tennis co-brand ad alte prestazioni progettata specificamente per i famosi campi in terra battuta di Roland-Garros. La nuova palla sarà utilizzata per tutte le partite durante il Roland-Garros e per partite pre-torneo a partire dal 2020. Wilson porterà ... Leggi su sportfair

