«We all love Ennio Morricone»: quando il rock omaggiò il Maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è stato d’ispirazione per una moltitudine di musicisti pop e rock, oltre a essere l’autore di un classico di Mina come Se telefonando. L’album “We all love Ennio Morricone” del 2007 raccoglie una serie di tributi di musicisti all’opera del Maestro per eccellenza della musica italiana. Tra gli episodi più riusciti dell’album c’è The Ecstasy of Gold (da: Il Buono, il Brutto e il Cattivo) suonato dai Metallica, che usavano il brano come introduzione per i loro concerti: Due mostri sacri del jazz e della fusion come Quincy Jones ed Herbie Hancock suonarono invece “The good, the bad and the ugly”: Roger Waters, bassista ed ex leader dei Pink Floyd, re-interpretò invece Lost Boys Calling, canzone dei titoli di coda di La Leggenda del pianista sull’oceano: La splendida voce di ... Leggi su nextquotidiano

Natgreenitaly : Combina la potenza del nostro Detox DRENA100 all'efficacia del nostro ENERGY100 iniziare al meglio la giornata!… - PastaAlSuga : buongiorno, sono stata tutta la notte a guardare love sick ?????? sono arrivata all'ep 10 e le cose non stanno andando… - JOSEGPEREZHOT : RT @Danikamoritube: If you really love me, you’ll buy Chiedo all'amico di mio marito di scoparmi il culo con il suo grosso cazzo too: https… - Fanfani13 : AKSJAKJSJAJA WE STARTING TO OWN THE NUMBER 7 , I LOVE Y'ALL - ALEX_WALERSTEIN : @talatalavera ?????? hahahahaha tenia que decirlo it’s all love. Té? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : all love «We all love Ennio Morricone»: quando il rock omaggiò il Maestro next Tessa Thompson anticipa più spazio alla diversità nella Fase 4 del MCU

In una recente intervista, Tessa Thompson ha parlato di Thor: Love and Thunder, anticipando che nella Fase 4 del MCU ci sarà più spazio per la diversità. Le prime fasei dell’Universo Cinematografico M ...

Ringo Starr, il "Beatle triste" compie 80 anni: "Postate Peace and Love"

Martedì 7 luglio sarà il giorno di Sir Richard Starkey. Conosciuto da tutti come Ringo Starr, compirà 80 anni. Sicuramente il più noto batterista di tutti i tempi, fu definito i "Beatle triste", music ...

In una recente intervista, Tessa Thompson ha parlato di Thor: Love and Thunder, anticipando che nella Fase 4 del MCU ci sarà più spazio per la diversità. Le prime fasei dell’Universo Cinematografico M ...Martedì 7 luglio sarà il giorno di Sir Richard Starkey. Conosciuto da tutti come Ringo Starr, compirà 80 anni. Sicuramente il più noto batterista di tutti i tempi, fu definito i "Beatle triste", music ...