Watch Dogs 2 gratis? E' vostro se seguirete l'evento E3 di Ubisoft domenica (Di lunedì 6 luglio 2020) Come ben sapete Ubisoft presenterà domenica 12 luglio uno speciale evento per rimpiazzare l'annuale conferenza E3 (saltata a causa della recente epidemia di Covid) e per spingere i giocatori a seguirlo ha messo sul tavolo una ghiotta ricompensa.La compagnia ha infatti annunciato che gli spettatori dell'evento potrà riscattare gratuitamente su Uplay Watch Dogs 2. Parlando dell'evento, ci aspettiamo molta carne al fuoco, tra cui Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Hyper Scape. Tuttavia è lecito pensare che anche altre serie del passato faranno la loro comparsa domenica, come ad esempio un nuovo Splinter Cell o un nuovo episodio di Prince of Persia. Tuttavia al momento la stessa Ubisoft non si è sbilanciata troppo, dunque per saperne di più non ci resta che attendere la presentazione dell'evento. "Gioca nei panni di Marcus Holloway, un ... Leggi su eurogamer

