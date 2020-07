Vite al Limite, anticipazioni puntata in onda lunedì 6 luglio su Real Time (Di lunedì 6 luglio 2020) Vite al Limite anticipazioni puntata in onda lunedì 6 luglio 2020 su Real Time. La storia di Dominic Hernandez. Lunedì 6 luglio su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda un nuovo episodio di Vite al Limite, il programma d’importazione americana (prodotto dal canale TLC), che racconta le storie di persone che vivono in una condizione di obesità estrema. L’appuntamento con il nuovo episodio è per lunedì alle 21:10 su Real Time. La protagonista sarà Dominic Hernandez, una uomo che vive con suo fratello in Texas che pesa circa 304 chili. Ecco la sua storia. La storia di Dominic Hernandez in onda lunedì 6 luglio 2020 Dominic Hernandez pesa più di 300 chili e vive nella sua auto insieme al fratello quando per la prima volta lo vedremo nell’episodio in onda stasera. L’episodio di ... Leggi su dituttounpop

Lunedì 6 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Dominic Hernandez. Il dottor Nows ...

