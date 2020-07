Vietato usare l’acqua per fini alimentari: l’ordinanza del Sindaco (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – Con una nota diramata pochi minuti fa, il Sindaco di Reino Antonio Calzone, vieta l’uso dell’acqua ai fini alimentari. Una decisione che scaturisce come conseguenza dei risultati delle analisi batteriologiche di acqua prelevata presso i punti del Municipio e della fontana pubblica di Piazza Tozzi. I risultati delle analisi batteriologiche eseguite sui campioni prelevati nel suddetto punto, hanno dimostrato il superamento del valore dei parametri microbiologici previsti dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i. (contegio colonie 37° C:>300 colonie/ml ed Eterococchi: N6 colonie/100ml) L'articolo Vietato usare l’acqua per fini alimentari: l’ordinanza del Sindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Coronavirus, Usa: la Florida in allarme richiude spiagge e bar

Il sindaco della Contea di Miami-Dade, il repubblicano Carlos Gimenez, oggi 6 luglio 2020, ha annunciato via Twitter che sta per disporre nuovamente la chiusura dei ristoranti, cinema, teatri, casinò.

