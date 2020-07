Vieni da Me, è toto-nome su chi sostituirà Caterina Balivo (Di lunedì 6 luglio 2020) In casa Rai, si potrebbe dire, sia tutto una gigantesca incognita. Molti dei cavalli di battaglia della rete in termini di programmi quali La Vita in Diretta e Vieni da Me si ritrovano infatti ad aver perso la figura femminile portante, nel primo caso Lorella Cuccarini, nel secondo caso Caterina Balivo. Se per il posto al fianco di Matano la favorita potrebbe essere Andrea Delogu, in quel di Vieni da Me, si fanno largo nomi maschili. La Vita in diretta: Cuccarini fuori dal programma? Lorella Cuccarini sembra avere entrambi i piedi fuori dalla porta de La Vita in Diretta ma anche a Vieni da Me, l’unica certezza sul futuro riguarda un’assenza ed è quella di Caterina Balivo. L’amatissima conduttrice Rai, dopo anni trascorsi al timone del programma, ha infatti deciso di spiegarne anche le ragioni: “Penso di non avere più quell’energia per ... Leggi su thesocialpost

atlentus : toto per piacere vieni a salvarci? dai staresti bene in rosso - DalilaZanardo : Toto capitano vieni a Maranello a salvarci da sto disastro?? - stetizzy : RT @F1Daviderusso: Vieni a vedere Toto, guarda bene le facce di Marko e Verstappen quando hanno riscoperto che il nostro #DAS è regolare ??… - Alex_Zonghetti : RT @F1Daviderusso: Vieni a vedere Toto, guarda bene le facce di Marko e Verstappen quando hanno riscoperto che il nostro #DAS è regolare ??… - MercRF : RT @F1Daviderusso: Vieni a vedere Toto, guarda bene le facce di Marko e Verstappen quando hanno riscoperto che il nostro #DAS è regolare ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni toto Vieni da Me, è toto-nome su chi sostituirà Caterina Balivo Thesocialpost.it Montefalcone-post covid: riapre il Polo Museale. Poi toccherà a Totò e Macchini.

Un servizio ed una storica attrazione vengono riattivati a Montefalcone Appennino: "Il ritorno alla normalità passa anche dall'arte - osserva il Sindaco Grifonelli - un'esperienza unica vivere ed ...

TOTOFORMAZIONE, ZERO DUBBI: 3-5-2. DAVANTI CUTRONE E RIBERY

Nessun dubbio per i quotidiani in edicola stamani: tutti concordano sulla formazione con cui la Fiorentina scenderà in campo a Parma. Il modulo sarà il 3-5-2, con Dragoski tra i pali e Milenkovic, Pez ...

Un servizio ed una storica attrazione vengono riattivati a Montefalcone Appennino: "Il ritorno alla normalità passa anche dall'arte - osserva il Sindaco Grifonelli - un'esperienza unica vivere ed ...Nessun dubbio per i quotidiani in edicola stamani: tutti concordano sulla formazione con cui la Fiorentina scenderà in campo a Parma. Il modulo sarà il 3-5-2, con Dragoski tra i pali e Milenkovic, Pez ...