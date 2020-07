Verona, infortunio Borini: risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo aver perso il match di Brescia, l’Hellas Verona fa i conti con numerosi problemi fisici. Giornata di esami strumentali e visite specialistiche per Fabio Borini, uscito dal match del Rigamonti al 34′ minuto del primo tempo. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra: attualmente i tempi di recupero non sono quantificabili. Leggi su sportface

