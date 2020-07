Ventenne muore annegato nel lago di Santa Croce a Farra d’Alpago (Di lunedì 6 luglio 2020) Tragedia nel Bellunese dove Un ragazzo di 28 anni di origine afgana è annegato dopo essersi tuffato dal pedalò nel lago di Santa Croce a Farra d’Alpago. Il Ventenne dopo essersi gettato in acqua non era più emerso e i tre amici che erano in sua compagnia hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: Dopo qualche ora i sommozzatori hanno trovato sul fondo del lago il corpo. Leggi su laprimapagina

