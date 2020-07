Venezuela: M5S, ‘in risoluzione Eurocamera spazio a fake news, vergognoso’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “È vergognoso che i gruppi politici Ppe e Ecr utilizzino un luogo della democrazia, qual è il Parlamento europeo, per accreditare fake news come quella inerente una fantomatica valigetta piena di contanti che sarebbe stata consegnata da agenti Venezuelani direttamente a Gianroberto Casaleggio. Le affermazioni espresse nelle risoluzioni proposte da questi due gruppi politici sulla situazione umanitaria in Venezuela sono un fatto grave e intollerabile, un attacco diretto al Movimento che governa uno dei paesi fondatori dell’Unione”. Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo. L'articolo Venezuela: M5S, ‘in risoluzione Eurocamera spazio a fake news, ... Leggi su ildenaro

