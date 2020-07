“Vedo Toninelli scappare insultato, provo imbarazzo per lui”, la Boschi si toglie il sassolino dalle scarpe (Di lunedì 6 luglio 2020) Come dice il proverbio, ‘chi la fa l’aspetti’, ed oggi che sono i 5stelle a sedere sulle poltrone di pelle, sembrano aver dimenticato quanto e con quale ‘ferocia’ per anni hanno contestato la ‘casta’, fino ad introdurre ed ‘istituzionalizzare’ addirittura il ‘Vaffa day’. Una vera e propria ‘guerra’ sdoganata sui – ed attraverso – i social che non ha risparmiato nessuno, con Renzi fisso nel mirino. La parabola M5s: da populisti a ‘casta’ e ritorno… Poi però i tempi cambiano, giunge l’afflato popolare – comunque mutevole – il benessere, ed alla rabbia segue prima la serenità poi, quando le cose tornano a girare male, ecco il terrore. Basti pensare che proprio loro, che hanno ‘fomentato’ per anni la rabbia sociale dal web contro i ... Leggi su italiasera

meb : Vedo Toninelli braccato dai contestatori. E penso che il populismo faccia male anche ai populisti - Adnkronos : #M5S, #Toninelli: 'Non vedo l'ora che #DiBattista torni' - mario0549 : RT @meb: Vedo Toninelli braccato dai contestatori. E penso che il populismo faccia male anche ai populisti - italiaserait : “Vedo Toninelli scappare insultato, provo imbarazzo per lui”, la Boschi si toglie il sassolino dalle scarpe - FabrizioSigolo : RT @meb: Vedo Toninelli braccato dai contestatori. E penso che il populismo faccia male anche ai populisti -

Ultime Notizie dalla rete : “Vedo Toninelli Coronavirus: Toninelli, '300 morti in Rsa milanesi e Salvini contro inchieste' Affaritaliani.it