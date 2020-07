Varriale: "Credo si possa dirlo, Insigne è diventato il vero leader del Napoli" (Di lunedì 6 luglio 2020) Enrico Varriale, giornalista Rai, esprime sui social un pensiero su Insigne dopo la gara con la Roma: "Credo si possa dirlo: Insigne è diventato il vero leader del Napoli. Leggi su tuttonapoli

Enrico Varriale, giornalista Rai, esprime sui social un pensiero su Insigne dopo la gara con la Roma: "Credo si possa dirlo: Insigne è diventato il vero leader del Napoli. Non solo per lo splendido go ...Il giornalista Rai Enrico Varriale parla a Marte Sport Live su Radio Marte: ”Il riscontro importante della vittoria di ieri riguarda la reazione della squadra dopo la sconfitta di Bergamo e la conferm ...