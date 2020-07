Vaccino coronavirus, Ue presta 75 milioni di euro per la ricerca (Di lunedì 6 luglio 2020) Tramite la Bei, l’UE ha erogato 75 milioni di prestiti a una casa farmaceutica tedesca per sostenere la ricerca di un Vaccino contro il coronavirus. La Banca Centrale europea per gli Investimenti ha deciso di contribuire in prima persona alla ricerca di un Vaccino che permetta di debellare il coronavirus e altre malattie infettive. La … L'articolo Vaccino coronavirus, Ue presta 75 milioni di euro per la ricerca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

