Vaccino coronavirus, Speranza: “Oggi abbiamo una nuova notizia” (Di lunedì 6 luglio 2020) Vaccino coronavirus, arrivano buone notizie in Italia. Ecco l’ultimo aggiornamento fornito direttamente da Roberto Speranza, ministro della Sanità. Il politico oggi ha visitato una sede da cui potrebbe giungere una svolta a breve. Vaccino coronavirus, l’Italia continua a compiere piccoli passi verso la soluzione finale. Ad annunciarlo è direttamente Roberto Speranza, ministro della Salute, con … L'articolo Vaccino coronavirus, Speranza: “Oggi abbiamo una nuova notizia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Avvenire_Nei : Dalla durata degli anticorpi alle mutazioni subite, dai requisiti del vaccino alle sue origini, sono ancora molti i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il primo vaccino è cinese: sarà somministrato ai militari #vaccino - RaiNews : 'Quello che chiediamo ai cittadini è di rispettare le regole fondamentali, e cioè utilizzare le mascherine, evitare… - europainitalia : #coronavirus Dalla Banca europea per gli investimenti 75 mln ?? a #CureVac per lo sviluppo del vaccino. Il fondo del… - lillydessi : Coronavirus, avremo prima una cura o un vaccino? Esistono già 179 antidoti candidati - Il Messaggero -

ROMA, 6 luglio (Reuters) - L'azienda Catalent ad Anagni, in provincia di Frosinone, completerà il processo produttivo del vaccino contro il Covid 19 di Johnson&Johnson. Lo ha annunciato oggi il minist ...