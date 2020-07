Vacanze ischitane per Giampaolo Morelli, l'amato "Commissario Coliandro" - (Di lunedì 6 luglio 2020) Fonte foto: Franco TraniVacanze ischitane per Giampaolo Morelli, l'amato "Commissario Coliandro" 1Sezione: Spettacoli Tag: Vacanze Roberta Damiata Candidato al nastro d'argento insieme a Serena Rossi per il film "7ore per farti innamorare" che ha scritto e diretto e che dopo essere uscito in streaming nel periodo del lockdown esce ora anche nei cinema, l'attore Giampaolo Morelli e la moglie Gloria Bellicchi hanno approfittato dell'"Ischia Film Festival" di Pascal Vicedomini, per rilassarsi un paio di giorni nella magnifica isola di Ischia. Tra un gelato e una passeggiata (con mascherina ovviamente) i due si sono rilassati e si sono goduti l'accoglienza di tanti ischitani accorsi a salutarli. Foto per gentile concessione di Franco Trani Persone: ... Leggi su ilgiornale

