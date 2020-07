Vacanze in patria per il 93% degli italiani all’insegna del buon cibo (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Coronavirus ha modificato le nostre abitudini, ma la voglia di andare in vacanza anche per una breve toccata e fuga resta. L’italiano, se se lo può permettere, ha il desiderio di evadere dalla quotidianità, di dimenticare il periodo complicato di lockdown vissuto poco tempo fa e tornare a sorridere. L’indagine Da un’indagine condotta da Coldiretti/Ixè emerge come il 93% degli italiani abbia scelto o sceglierà mete tricolori senza evadere all’estero. Si tratta della percentuale più elevata da almeno 10 anni. Un po’ per senso patriottico, visto che per far ripartire l’economia bisognerebbe incentivare questa soluzione; un po’ perchè la paura Covid-19 è ancora viva più che mai. Una scelta che va di pari passo alla ricerca esasperata evidenziando come la ... Leggi su newsagent

cattivamamy : I veri patrioti fanno cose sensate ,non vi assomigliano di certo,speriamo che dopo le vacanze ci sia un gran assest… - Ourstarrynight3 : @monelof Esatto! La cosa assurda è che almeno gli altri fingono di lavorare, lui manco quello. Fa proprio vedere ch… - notizieonlineIT : RT @ultimenotizie: Dal 10 luglio, i turisti inglesi potranno tornare a fare le vacanze in Italia, Spagna, Francia e Germania senza doversi… - zia_mare : @AndreaMusitanoG @Lory0074 Anche Parigi senza cinesi e americani. In compenso però gran parte dei francesi che di s… - ultimenotizie : Dal 10 luglio, i turisti inglesi potranno tornare a fare le vacanze in Italia, Spagna, Francia e Germania senza dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze patria Vacanza in cammino: la tendenza dell’estate SiViaggia Regno Unito, giù l'Iva sugli hotel e i servizi turistici: dal 20 al 5 per cento

Il provvedimento sarà valido per nove mesi e intende sostenere il settore, invogliando i sudditi di Sua Maestà a rimanere in Gran Bretagna per le proprie vacanze estive La riduzione dell’Iva dal 20% a ...

Italiani in vacanza: in auto o in bici la vacanza è on the road

l’83% degli italiani sceglierà di restare in patria e di partire alla scoperta delle bellezze italiane. Ancora oggi, però, un italiano su quattro è indeciso e non ha ancora scelto dove andare in ...

Il provvedimento sarà valido per nove mesi e intende sostenere il settore, invogliando i sudditi di Sua Maestà a rimanere in Gran Bretagna per le proprie vacanze estive La riduzione dell’Iva dal 20% a ...l’83% degli italiani sceglierà di restare in patria e di partire alla scoperta delle bellezze italiane. Ancora oggi, però, un italiano su quattro è indeciso e non ha ancora scelto dove andare in ...