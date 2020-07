UX 300e: la prima full electric di Lexus (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel concepire la prima Lexus interamente elettrica i progettisti hanno dovuto affrontare una duplice sfida: accanto alla funzionalità green all’avanguardia la vettura doveva essere visivamente accattivante, interpretando quel linguaggio stilistico che è un tratto distintivo del marchio. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : 300e prima

Quotidiano Motori

Lexus non ha mai visto il suo primo modello completamente elettrico come un'ammiraglia esclusiva che sarebbe stata appannaggio di un acquirente molto benestante. Era quindi naturale prendere il crosso ...La Lexus UX 300e è la prima auto del brand luxury di Toyota, completamente elettrica. Nel progettare la Lexus UX 300e , i tecnici hanno preso come base progettuale il crossover compatto UX , conside ...