Usa, sparatoria ad Atlanta: muore bimba di 8 anni – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Ad Atlanta, negli Usa, alcuni uomini armati hanno fatto partire una sparatoria in una zona occupata da manifestanti. Morta una bimba di 8 anni Il clima di paura e tensione negli Usa non tende ad affievolirsi. La situazione continua a rimanere estremamente complicata, e i movimenti antirazzisti vanno avanti senza sosta. Ad Atlanta, qualche settimana … L'articolo Usa, sparatoria ad Atlanta: muore bimba di 8 anni – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

