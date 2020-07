Usa, sostenitori di Trump cancellano murale con la scritta “Black Lives Matter”: insulti e tensione (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci troviamo a Martinez, in California. Di fronte al Tribunale della Contea è stata realizzata una grande scritta in giallo che recita “Black Lives Matter“, autorizzata dalle autorità locali. Sabato scorso, dopo poche ore, una coppia, con indosso le magliette rosse a sostegno di Trump, è scesa in strada armata di vernice nera e rullo, per cancellare lo slogan del movimento antirazzista nato dopo l’omicidio di George Floyd. Alcune persone si avvicinano ai due, che iniziano a insultare (e a essere insultati) e a dire che “ogni vita ha importanza” e che “non c’è nessun problema di razzismo. La polizia non è violenta, basta con questa narrazione”. Alla fine, da quanto si è appreso, i due si sono allontanati poco dopo la fine del video e pochi minuti prima che arrivassero le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano

