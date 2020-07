USA, sale il settore terziario a giugno (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Si rafforza il settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di giugno. L’indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, sale a 47,9 punti dai 37,5 precedenti, risultando anche superiore alle stime di consensus (46,7 punti). L’indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra dunque un tentativo di ripresa anche se resta al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. Migliora anche l’indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 47,9 punti rispetto ai 37 del mese precedente e si confronta con i 46,8 attesi. Leggi su quifinanza

AnnaRagosta : @GiovaPalmeri L’aceto combinato con il lievito per dolci da vita a una reazione chimica che aiuta a ottenere lievi… - sale_tell : @poliziadistato vogliamo sapere perché il sen. SALVINI fa assembramenti, non usa la mascherina e vengono usate div… - HollySaleUSA : Iphone Xr Link - Berengario85 : @Mottalemi Nota a latere: quando qualcuno usa 'raga', mi sale il Secondo Reich grammaticale. Twitter è diventato qu… - NewsMondo1 : Coronavirus, India sale al terzo posto per numero di contagi. Negli Usa altri 39.900 casi -

Ultime Notizie dalla rete : USA sale USA, sale il settore terziario a giugno Teleborsa Usa: sale a 57,1 punti Ism servizi a giugno, sopra le stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 lug - L'Ism servizi, l'indice che misura la performance del terziario negli Stati Uniti, e' aumentato a giugno oltre le attese degli analisti. L'indice di ...

USA, sale il settore terziario a giugno

(Teleborsa) - Si rafforza il settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di giugno. L'indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, sale a 47,9 punti dai 37,5 precedenti, risultando anche ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 lug - L'Ism servizi, l'indice che misura la performance del terziario negli Stati Uniti, e' aumentato a giugno oltre le attese degli analisti. L'indice di ...(Teleborsa) - Si rafforza il settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di giugno. L'indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, sale a 47,9 punti dai 37,5 precedenti, risultando anche ...