Usa, pallottola vagante uccide bambina di 8 anni durante manifestazione Black Lives Matter (Di lunedì 6 luglio 2020) Una bambina di 8 anni è rimasta uccisa ad Atlanta, negli Usa, durante una sparatoria avvenuta in un parcheggio, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro l’auto sulla quale si trovavano la piccola e sua madre. Secoriea Turner, questo il nome della bambina, è stata uccisa nella notte di sabato, raggiunta da un proiettile vagante mentre era in auto con la madre e un’amica dopo aver tentato di entrare in un parcheggio. Alla guida dell’auto si trovava una terza persona, un uomo. La bambina, ferita nella sparatoria, è morta in ospedale poco dopo, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media locali. L’incidente è avvenuto in un’area che da settimane è occupata in ricordo di Rayshard Brooks, afroamericano ucciso dalla polizia. “Avete sparato e ucciso una bambina. Adesso è abbastanza”: è sceso ... Leggi su tpi

