Usa, bambina uccisa durante manifestazione Black Lives Matter (Di lunedì 6 luglio 2020) bambina uccisa ad Atlanta. La piccola Secoriea Turner era in macchina in parcheggio mentre era in corso un evento. È stata colpita da un proiettile bambina uccisa ad Atlanta durante la manifestazione Black Lives Matter. La piccola Secoriea Turner, questo il nome della bambina, in quel momento si trovava in macchina con la mamma e un’amica di questa. Avevo solo otto anni. Improvvisamente è stata colpita da un proiettile e per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il fatto è successo il 4 luglio. L’auto con a bordo le tre persone stava entrando in un parcheggio nella zona occupata da settimane quando è partito un colpo vagante. “Avete sparato e ucciso una bimba. Adesso è abbastanza”, ha detto il sindaco di Atlanta, l’afroamericana Keisha Lance Bottoms,invitando a porre termine all’occupazione che va ... Leggi su bloglive

