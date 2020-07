Uomini e Donne | Nuovo amore per Giovanna Abate dopo Sammy? La segnalazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Uomini e Donne Giovanna Abate del Trono Classico ha dimenticato Sammy Hassan con un altro? Deianira Marzano ha mostrato ai suoi fedeli sostenitori una segnalazione che l’è arrivata su Instagram. Uomini e Donne sembrava aver promesso la sua favola d’amore a Giovanna Abate con Sammy Hassan, ma purtroppo così non è stato visto che … L'articolo Uomini e Donne Nuovo amore per Giovanna Abate dopo Sammy? La segnalazione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - LorisGary : RT @Federic35509908: @Mark_DiDonato84 @VotersItalia Vuoi la verità? mai creduto ??eppure sono donna, spero di non tirarmi delle critiche,ma… - LorisGary : RT @Fashiondonne1: @Mark_DiDonato84 @VotersItalia Io sono una donna ma, non ho mai avuto un gran fiducia delle donne. Mi sono sempre fidata… -