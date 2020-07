Uomini e Donne, Andrea Melchiorre di nuovo single: “Con Olga è finita” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, sembra essere tornato nuovamente single. Dà l’annuncio della fine della storia con Olga Kosenko. Per settimane si è speculato della fine della liason tra Andrea Melchiorre, ex corteggiatore a Uomini e Donne di Valentina Dallari e la modella russa Olga Kosenko. Stanco dei tantissimi pettegolezzi sul loro … L'articolo Uomini e Donne, Andrea Melchiorre di nuovo single: “Con Olga è finita” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

matteosalvinimi : Ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a #Sanremo. Agente in ospedale dopo essere stato fe… - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - 6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - rolandoroccando : RT @matteosalvinimi: Ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a #Sanremo. Agente in ospedale dopo essere stato ferit… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #GiulioRaselli si toglie un sassolino dalla scarpa e lancia una bella bordata a #GiovannaAbate e… -