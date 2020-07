Un’irpina in Salento: nuova avventura per la pallavolista Martina Ferrara (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Importantissimo colpo di mercato per il Cutrofiano che ingaggia il fortissimo libero Martina Ferrara. Un obbiettivo raggiunto con pieno successo, che permette un ulteriore salto di qualità alla rosa a disposizione di mister Carratù e che, proprio in queste settimane si sta via via delineando. Da sempre fondamentale, il ruolo di libero è oggi affidato a mani giovani quanto esperte, con una carriera che parla tutta a favore di Martina Ferrara, giocatrice che in carriera ha anche disputato i play off scudetto con Scandicci e indossato la maglia azzurra con la rappresentativa under 20. L’arrivo della giocatrice salernitana nel Salento conferma le ambizioni del Cutrofiano che sinora ha collezionato acquisti di primissima fascia, candidandosi ad un campionato da vera mina vagante. Ricordiamo infatti che il neo-libero si ... Leggi su anteprima24

