Ungheria: ex diplomatico coinvolto in rete di pedopornografia (Di lunedì 6 luglio 2020) Ungheria, condanna per pedopornografia per l’ex ambasciatore in Perù, il diplomatico Gabor Kaleta. Avanzano le proteste. Gabor Kaleta è l’ex ambasciatore in Perù e uomo diplomatico molto vicino alla figura del premier Viktor Orban. Come riporta Skyg24, recenti ricerche lo hanno visto coinvolto in una rete di pedopornografia, per la quale è stato accusato a … L'articolo Ungheria: ex diplomatico coinvolto in rete di pedopornografia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Robertoruggine : RT @fattoquotidiano: Ungheria, condannato per pedopornografia diplomatico vicino a Orban: 1 anno di carcere con sospensione pena. Proteste… - ItaliaStarMagaz : Scandalo in Ungheria: niente carcere per il diplomatico pedofilo - pasdran : RT @fattoquotidiano: Ungheria, condannato per pedopornografia diplomatico vicino a Orban: 1 anno di carcere con sospensione pena. Proteste… - simosimotw : #BAMBINIperIfascisti Ungheria, condannato per pedopornografia diplomatico vicino a Orban: 1 anno di carcere con sos… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Ungheria: niente carcere a ex diplomatico pedofilo: è polemica #GaborKaleta -