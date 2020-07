Una vita anticipazioni: tra pettegolezzi e male lingue Telmo affronta il suo lutto (Di lunedì 6 luglio 2020) Ursula e Telmo non riescono a credere che Lucia non ci sia più sono distrutti dal dolore per quello che è accaduto in così poco tempo…Cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 7 luglio 2020. Il quartiere come avrete visto è stato scosso dall’addio a Eduardo prima ( nessuno sospetta che sia stato ucciso), dalla morte di Samuel dopo. E adesso c’è Lucia. Telmo e Ursula devono informare tutti della morte della ragazza mentre il piccolo Mateo si prepara a vivere al fianco di suo padre…Il piccolo è molto addolorato ma Telmo prova a dargli fiducia nel futuro che avranno da vivere insieme… Ecco cosa succederà nella prima parte dell’episodio 999 di Acacias 38 che dovrebbe andare in onda proprio domani. ... Leggi su ultimenotizieflash

