Una Vita, anticipazioni: Telmo e Mateo lasciano Acacias dopo la morte di Lucia (Di lunedì 6 luglio 2020) Telmo e Mateo - Una Vita Nonostante il dolore per la morte di Lucia (Alba Gutierrez), Telmo (Dani Tatay) troverà la forza di andare avanti nelle puntate di Una Vita in onda questa settimana sulle reti Mediaset. Ottenuta la tutela legale del figlio Mateo (Adrian Hernandez), l’uomo lascerà con il bimbo il quartiere di Acacias ma deciderà di non portare con sé Ursula (Montse Alcoverro), soprattutto quando scoprirà che quest’ultima ha ucciso Eduardo Torralba (Paco Mora). Ecco le anticipazioni da lunedì 6 a sabato 11 luglio. Una Vita: trama lunedì 6 luglio 2020 (replica) Ritorna finalmente l’armonia tra Ramon e Felipe. In ospedale, dopo uno straziante addio, Lucia spira tra le braccia di Telmo. Una Vita: anticipazioni martedì 7 luglio 2020 Ursula e Telmo organizzano la veglia funebre per Lucia in casa della donna. ... Leggi su davidemaggio

gianluigibuffon : 648 non è un numero ma una vita intera Una vita con due guanti Una vita tra due pali Una vita fatta di tante sfide… - sandrogozi : Ci ha lasciato Mauro Mellini. Una vita di battaglie radicali per il diritto e i diritti. Per lui gli errori giudizi… - repubblica : #EnnioMorricone, una vita dedicata a musica e cinema - frances17178913 : RT @hollandscurls_: 12. amo enzo perché ha portato una ventata d’aria fresca della mia vita. per essere il mio mood costante. per aver lott… - Gaia2150 : @beapan2 Una vita dedicata ai ragazzi...grande Bea???? -