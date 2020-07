Una rivelazione "spegne" Meghan: "Harry tormentato per la famiglia" - (Di lunedì 6 luglio 2020) Elisabetta Esposito Il principe Harry si tormenta per le fratture nella Royal Family e Meghan Markle sarebbe prostrata dagli avvenimenti: le rivelazioni giunte da una fonte anonima Tempi duri per il principe Harry: i suoi legami famigliari lo “tormentano”. Il DailyMail rivela cosa stia angustiando i duchi di Sussex. Perché in effetti pare che neppure Meghan Markle se la stia passando troppo bene dopo il loro trasferimento a Los Angeles. Il principe Harry e sua moglie vivono attualmente con il figlio Archie Harrison in una villa da 18 milioni di dollari nella città californiana, ma anche lontani dalla Royal Family le tensioni non mancano, stando a una fonte anonima. “Meghan è diventata molto silenziosa - ha detto la fonte - Penso che probabilmente si stia sentendo estremamente giù e stia lottando. … Il principe Harry si ... Leggi su ilgiornale

