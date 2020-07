Un super Insigne condanna la Roma! Il Napoli raggiunge i giallorossi al quinto posto (Di lunedì 6 luglio 2020) La gara tra il Napoli e la Roma chiude la giornata numero 30 del campionato italiano di Serie A. Le due squadre devono riscattarsi dopo le sconfitte rimediate rispettivamente contro Atalanta e Udinese. In palio non c'è solo il quinto posto in classifica. Gattuso ha chiesto una prova di orgoglio dei suoi. Il Barcellona non è così lontano e solo preparando al meglio tutte le gare di campionato gli azzurri potranno essere nelle condizioni ideali per affrontare i catalani. I giallorossi devono... Leggi su 90min

