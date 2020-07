Un detenuto positivo al Coronavirus, ricoverato in ospedale (Di lunedì 6 luglio 2020) Apprensione e momenti di paura al carcere di Agrigento dove è stato riscontrato un caso di Coronavirus tra i detenuti. Un uomo che era stato arrestato nell’ambito di una operazione antimafia è risultato positivo nel carcere di Agrigento dove si trovava in custodia cautelare. L’uomo adesso è stato trasferito, e ricoverato, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. A risultare positivo al Coronavirus è un detenuto di originario della provincia di Enna che era stato fermato la scorsa settimana, nell’ambito dell’operazione antimafia della Dda di Caltanissetta denominata “Ultra”. L’uomo aveva la febbre e, come da protocollo, è stato sottoposto al tampone in carcere. Si trovava in isolemrnto in attesa dei risultati come tutti tutti i detenuti che arrivano al carcere “Petrusa”. ... Leggi su direttasicilia

caltalive : Si tratta di un uomo originario dell’Ennese che era stato arrestato, la scorsa settimana, nell’ambito dell’operazio… - SiciliaReporter : Agrigento, detenuto risulta positivo al Coronavirus: trasferito in ospedale - Kottomano : RT @riktroiani: ??Tampone positivo al #coronavirus per un #detenuto della casa circondariale 'Pasquale Di Lorenzo' di #Agrigento. E' stato r… - sanitainsicilia : Detenuto di Agrigento positivo al Covid-19: ricoverato a Caltanissetta - rugiada71 : RT @riktroiani: ??Tampone positivo al #coronavirus per un #detenuto della casa circondariale 'Pasquale Di Lorenzo' di #Agrigento. E' stato r… -