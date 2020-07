UFFICIALE – Distrazione muscolare alla coscia destra per Barella: il comunicato dell’Inter (Di lunedì 6 luglio 2020) Infortunio per Nicolò Barella Nuovo infortunio in casa Inter. A fermarsi questa volta è Nicolò Barella che ha saltato la partita di ieri contro il Bologna. Il numero 23 nerazzurro si è sottoposto ad esami medici: ecco il comunicato del club. “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una Distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“. L'articolo UFFICIALE – Distrazione muscolare alla coscia destra per Barella: il comunicato dell’Inter proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

