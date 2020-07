Ubriaco, sotto sorveglianza, non si ferma all’alt, inseguito tra Monza e Vimercate (Di lunedì 6 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Monza, insieme a quelli della Compagnia di Vimercate e agli agenti della Polizia della Questura di Monza, hanno tratto in arresto in flagranza di reato C.C., 33enne monzese, residente a Lissone (MB), dopo uno spettacolare inseguimento tra Vimercate e Monza. Il soggetto arrestato era già in banca dati … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Ubriaco, sotto sorveglianza, non si ferma all’alt, inseguito tra Monza e Vimercate proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco sotto Ubriaco, sotto sorveglianza, non si ferma all'alt, inseguito tra Monza e Vimercate Il Notiziario Muore travolto dall’auto a Monfalcone. Il conducente ubriaco fermato e poi arrestato

Franco Mauro, 68 anni, è stato falciato sulle strisce pedonali a due passi da casa. Alla guida un operaio: «Non l’ho visto». Il tasso alcolemico 5 volte oltre il limite MONFALCONE Ha investito un monf ...

Ubriaco si schianta contro un’auto in sosta

e si rifiuta di fare l’etilometro, denunciato. È successo l’altra notte nel quartiere Cesanella, nell’intersezione tra via Botticelli e via Canaletto. L’uomo, un tunisino regolare sul territorio, si t ...

