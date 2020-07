Turismo, in una settimana emessi quasi 350 mila bonus vacanze (Di lunedì 6 luglio 2020) Vittorio Di Mambro Rossetti 06/07/2020 Costume e Società, Politica v.dimambro@agenziadire.com "Abbiamo scelto la App IO per l'erogazione, garantendo cosi' un tempo inferiore al minuto per completare la pratica", dice il Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli Share on facebook Share on ... Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Turismo una Turismo, senza gli Usa l'Italia perde una clientela da 5 miliardi Il Sole 24 ORE Mobilità sostenibile, il consigliere Mariani: "A Sambucheto serve una pista ciclo-pedonale"

La realizzazione di una pista ciclo-pedonale – conclude – oltre ad aumentare la sicurezza, valorizzerebbe il territorio favorendo anche forme di turismo agro-alimentare e rurale". La proposta sarà ...

Bonus vacanze vale anche per pagare in agenzia, e copre pure costi ombrelloni, ostelli e B&B

Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore. Il bonus, precisa ancora la circolare, vale per soggiorni di cui almeno un giorno ...

