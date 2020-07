Tso per chi ha il Covid e continua a uscire e alberghi sanitari, così l’Italia si prepara all’autunno (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci sono alcuni aspetti che il governo italiano dovrà prendere in considerazione se vuole affrontare il prossimo autunno, quando – secondo gli esperti – una seconda ondata di coronavirus potrebbe essere possibile anche nel nostro Paese. Del resto, le notizie che arrivano dalle altre parti del mondo non sono confortanti, con la Spagna che ha rimesso in lockdown alcune sue aree come la Galizia, con l’Oms che ha fatto registrare – nella sola giornata di ieri – almeno 200mila contagi. Una situazione complicata, che l’esecutivo non può non prevedere. E, anche in virtù di quanto successo a Vicenza con il nuovo focolaio partito da un imprenditore positivo che ha rifiutato le precauzioni del caso, sta pensando concretamente di valutare un eventuale TSO Covid, per tutte quelle persone positive che non si sottopongono alle cure o ... Leggi su giornalettismo

Dopo il caso del manager vicentino che ha rifiutato l’isolamento fiduciario, dando luogo ad un nuovo focolaio di coronavirus in Veneto, si fa strada l’ipotesi di un Tso (Trattamento sanitario obbligat ...

Di seconda ondata non si può ancora parlare, certo, ma quello che sta succedendo in Veneto ha fatto preoccupare il governatore Luca Zaia che, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha cercato di cap ...

