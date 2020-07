Tre mosse per aiutare gli studenti più in difficoltà (Di lunedì 6 luglio 2020) La drammatica recessione economica indotta dall’emergenza sanitaria rischia di provocare un’ulteriore contrazione del sistema universitario nazionale. Le evidenze empiriche di lungo periodo mostrano un nesso causale robusto tra crisi economiche e tassi di accesso all’università, soprattutto per le classi sociali medio-basse e basse. E’ già successo nella precedente grande recessione del 2008: nel quinquennio successivo, un decremento del passaggio dal diploma all’università di oltre otto punti nel Mezzogiorno, pari ad una riduzione assoluta di oltre 21mila immatricolati (+4.000 nel Centro-nord). … Continua L'articolo Tre mosse per aiutare gli studenti più in difficoltà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

