Torta aromatica all’arancia senza latte, burro, uova e lievito: solo 98 kcal! (Di lunedì 6 luglio 2020) Esiste una Torta aromatica, ma dietetica che abbia meno di 100 calorie? Certo, è all’arancia ed è un dolce squisito e perfetto sia per chi vuole perdere peso o rimanere in forma, sia per chi è intollerante ai latticini o al lievito! Insomma, l è una delizia che, non solo vi regalerà il piacere del dessert senza rinunce ma, vi farà fare anche una bellissima figura se presentata a fine pasto, dopo una cena o un pranzo con amici o parenti! Curiose di scoprire la ricetta super light? Allora non aspettate oltre, la bontà è dietro l’angolo che vi aspetta! Torta aromatica all’arancia: ingredienti e preparazione Per realizzare questo dolce vi occorreranno: farina integrale, 220 g miele, 2/3 cucchiai spremuta d’arancia, 250 ml buccia grattugiata arancia, 1 bicarbonato di sodio, 4 g olio di semi di ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Torta aromatica Torta aromatica all’arancia senza latte, burro, uova e lievito: solo 98 kcal! NonSoloRiciclo Cioccolato, come te non c’è nessuno! Da sgranocchiare o inserito in una ricetta, è sempre meraviglioso

Alzi la mano chi non va matto per il cioccolato! In purezza o aromatizzato, ce n’è per tutti i gusti. Qual’ è il vostro preferito? Il mio senza ombra di dubbio il cioccolato fondente seguito dal nocci ...

Alzi la mano chi non va matto per il cioccolato! In purezza o aromatizzato, ce n’è per tutti i gusti. Qual’ è il vostro preferito? Il mio senza ombra di dubbio il cioccolato fondente seguito dal nocci ...