Tormentone estate 2020: quale sarà la musica nell’estate del coronavirus? Tutte le hit papabili (Di lunedì 6 luglio 2020) La situazione attuale, che lo si voglia o meno, porterà ad un’estate 2020 molto diversa dalla normalità. Non sappiamo se, quando e in che forma potremo accedere alle strutture ricettive balneari, ma già possiamo immaginare che tutta la dimensione dei viaggi, del contatto fisico, delle discoteche e del divertimento “di gruppo” ci sarà del tutto o in parte preclusa. La pandemia del coronavirus, senza dubbio influenzerà anche quello che in questi ultimi anni è diventato un must del panorama musicale italiano ovvero tutto il filone dei tormentoni estivi “da spiaggia”. In questi ultimi anni – in particolare dal successo di Roma-Bangkok in poi – abbiamo visto una vera esplosione di questo genere, con tanti e tanti artisti pronti a raccogliere l’eredità di Giusy (J-AX, Baby K, De ... Leggi su nonsolo.tv

Castana, blu, platino: ogni estate BABY K inaugura la bella stagione con un hairlook graffiante e una hit di successo. Il segreto? Consapevolezza e una maschera speciale «Non mi sono mai fermata, nemm ...

